Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, geçtiğimiz günlerde bel fıtığı ameliyatı geçiren Kıbrıs Gazisi Rıza Nalcı’yı evinde ziyaret etti.

İlçeye bağlı Sarıdayı Köyü’nde ikamet eden ve bir süre önce ameliyat olan Gazi Rıza Amca, Başkan Tekin’in ziyaretiyle büyük moral buldu. Başkan Tekin, Kıbrıs Gazisi Rıza Nalcı’ya geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bu topraklar için fedakârlık yapmış kahraman gazilerimizi hiçbir zaman unutmuyoruz. Bayramda onların yanında olmak, hem bizim görevimiz hem de gönül borcumuz," ifadelerini kullandı.

Gazi Rıza Nalcı ve ailesi, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Tekin’e teşekkür etti.