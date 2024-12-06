KAAN, MİLGEM, Altay Tankı başta olmak üzere önemli millî projelere ve savunma sanayiine kritik teknolojiler geliştiren Altınay Savunma Teknolojileri, yeni üretim üssünün resmi açılışını gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - Türkiye'nin savunma ve havacılık sektörüne önemli katkılar sağlayan Altınay Savunma Teknolojileri’nin yeni üretim tesisinin resmi açılışı T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün’ün katılımıyla gerçekleşti.

Kocaeli Dilovası’nda bulunan 12 bin 500 metrekare kapalı alana sahip Altınay Savunma Üretim Teknolojileri Merkezi’nin açılıştörenineT.C Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay, MÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı ve Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan katılım sağladı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türk savunma sanayii olarak bugün gelinen noktada gemilerden helikoptere, zırhlı araçlardan insansız hava araçlarına, silah sistemlerinden uydu çalışmalarına, hava savunma sistemlerimizden elektronik harbe kadar; ihtiyaçlarımızı büyük oranda yerli ve millî olarak üretebildiklerine dikkati çekti.

"Platformlarımız yanında alt sistem ürünlerimizin de yerli ve millî imkanlarla üretilmesi hususunda da çok önemli aşamalar kaydettik" diyen Prof. Dr. Görgün ,"Bugün sizlerle bir arada olduğumuz Altınay Savunma Teknolojileri firmamız da savunma sanayiimize çok kıymetli katkılar sunmaktadır. Hareket Kontrol Sistemleri, İnsansız Sistemler, Görünmezlik Sistemleri, Silah Sistemleri, Mühimmat İmha ve Üretim Sistemleri alanlarında faaliyet gösteren firmamız, sahip olduğu gelişmiş elektronik altyapısı ve modern makineleri sayesinde, savunma sanayiimize uçtan uca çözüm ve destek sunabilecek bir yapıda kurgulanmıştır. Firmamızın yeni açılan bu üretim tesisi, hassas işleme teknolojilerinde yapılan önemli yatırımlarla, hava platformlarında ihtiyaç duyulan kritik sistemleri yerli imkanlarla üretebilecek kapasitededir. Bu önemli yatırımından dolayı Altınay Savunma Teknolojileri ailesini tebrik ediyor, açılacak yeni üretim tesisinin ülkemiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Yeni tesisle birlikte üretimde kapasiteyi artırdıklarına dikkat çeken Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay ise, tesisin hassas işleme teknolojilerinde yapılan önemli çalışma ve yatırımlarla hava platformlarında ihtiyaç duyulan kritik sistemleri yerli imkanlarla üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı.

Tesisteki üretimin yüksek otomasyon seviyesi ve geniş işleme kapasitesi ile gerçekleşeceğini ifade eden Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Z. Burak Mercan, üretim kabiliyetini artırmayı ve teknolojiyi geliştirmeyi en büyük önceliklerimizden biri olarak gördüklerini belirterek, "Ar-Ge yatırımlarımızı da bu doğrultuda gerçekleştirerek açtığımız yeni tesis, kritik öneme sahip teknolojilerin üretiminde büyük rol oynayacak. Altınay Savunma Teknolojileri olarak modern makine ve elektronik altyapı ile donatılmış yeni tesisimizde kritik öneme sahip parçaların imalatını büyük bir hassasiyetle gerçekleştirmesini sağlıyor. Bununla birlikte ülkemizin savunma sanayiine ve önemli projelerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

YENİ YATIRIMLARLA BÜYÜMESİNİ SÜRDÜRECEK

Altınay Savunma Teknolojileri, 25 milyon dolar yatırım tutarına sahip üretim üssünün ardından Ankara'daki Havacılık ve Uzay Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) de yeni tesisler kurmayı planlıyor. Savunma sanayiinde önemli adımlar atan şirket, halka arzdan bu yana üretim ve Ar-Ge yatırımlarını büyütmeyi sürdürüyor.