Altıeylül Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Pazar, fırın ve marketlerdeki denetimlerini yoğunlaştırdı. Ramazan ayında artan vatandaş ilgisi ve talebi nedeniyle özellikle fırınlarda ekmek üretimi, Pazar yerlerinde ise gıda satışları üzerine titizlikle yapılan kontroller devam ediyor. Zabıta ekipleri, gıda güvenliği, hijyen ve fiyat denetimlerine büyük önem vererek, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Gıda güvenliği ve fiyat kontrolleri üzerinde sıkı denetim

Ramazan ayında, özellikle gıda fiyatlarındaki artış ve hijyen şartları konusunda yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Pazar yerlerinde tezgahları tek tek denetliyor. Fırınlarda ise ekmek üretim süreçlerini ve fiyatlandırmayı kontrol ediyor. Ayrıca, marketlerde raf düzeni, ürün etiketleri ve son kullanım tarihleri gibi unsurlar da titizlikle inceleniyor. Bu denetimlerin temel amacı, vatandaşların sağlıklı gıda tüketmesini sağlamak ve haksız fiyat artışlarını engellemektir.

Başkan Şehirli: "Komşularımızın sağlığı için çalışmalarımız devam edecek"

Altıeylül Belediye Başkanı Şehirli, yapılan denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceğini belirterek, "Zabıta ekiplerimiz, özellikle Ramazan ayında denetimlerini artırdı. Bu dönemde vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıda tüketmesi, doğru etiketli ürünleri alabilmesi bizim için çok önemli. Denetimlerimiz, komşularımızın sağlığını korumak amacıyla sürdürülmektedir ve bu çalışmalarımız Ramazan boyunca devam edecektir" şeklinde konuştu. Başkan Şehirli, belediye olarak vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmesi için her zaman denetimlerini sıkı tutacaklarını vurguladı.