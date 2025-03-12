Kütahya’nın Gediz ilçesinde, şehit yakını kadınlara yönelik Diyanet Gençlik Merkezinde anlamlı bir iftar programı düzenlendi.

rograma Gediz KYK Yurdu öğrencileri de katılarak şehit aileleriyle bir araya geldi. Üniversite öğrencileri tarafından şehitler için okunan hatmi şerifin duası, Gediz İlçe Müftüsü Sebahattin Turan tarafından yapıldı. Duanın ardından Uzman Vaiz Hülya Budak, şehit yakını kadınlar ve üniversite öğrencileriyle samimi bir sohbette bulundu. Program, günün anısına çiçek takdimi ile sona erdi. Gediz KYK Yurdu öğrencileri, şehit ailelerine vatanımızın kahraman evlatlarına duydukları minnettarlığı ifade etti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Bu anlamlı gün vesilesiyle şehit ailelerimizle bir araya gelmekten büyük onur duyduk. Aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve şehit ailelerimize destek olmak bizim için çok önemli bir sorumluluktur" dedi.