DÜZCE(İHA) – Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yaptığı denetimlerin yanı sıra 42 iş yeri mühürlenirken 64 işyerinin ruhsatını iptal etti.

Düzce Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, hizmet verdiği her alanda sosyal hayatın sağlıklı şekilde devamlılığına yönelik kolluk görevlerini yerine getiriyor. 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde de görevini ifa etmeyi sürdüren müdürlük, bu dönemde 153 Beyaz Masa üzerinden gelen 2 bin 422 istek, şikayet ve talebi hızlı şekilde işleme koyarak değerlendirilmesini sağladı.

Ekipler, altı aylık sürede 260 sıhhi, 80 gayri sıhhi müessese ve 13 umuma açık işyeri olmak üzere toplam 353 işyerine ruhsat verdi. Denetimler neticesinde, şartları yerine getirmeyen 42 işyeri mühürlenirken, 64 işyerinin ruhsatı iptal edildi. Ayrıca, 6 ay içinde 17 kantin ve 56 fırın denetimi gerçekleştirildi.

Vatandaşların mağduriyetine neden olan dilencilerle mücadelede de önemli adımlar atıldı. Rahatsızlık veren ve işgal oluşturan dilencilere karşı Kabahatler kanunu gereğince 163 şahsa idari yaptırım uygulandı.

İşgalci araçlara cezai işlem uygulandı

Trafik ekipleri, ilk 6 ayda CİMER ve 153 Beyaz Masa üzerinden gelen 200 talebi sonuçlandırdı. Emniyet Müdürlüğü ile birlikte şehir içi ve yaya kaldırımlarını işgal eden araçlara yönelik 12 denetim gerçekleştirildi. Ayrıca, yolcu taşımacılığı yapan servis araçlarına yapılan 4 denetimde uygunsuz araçlara cezai işlem uygulandı.

6 gün denetleniyor

Müdürlük ekipleri, mücavir alan içerisindeki pazaryerlerinde haftanın 6 günü aktif denetim yaparak, kayıt dışı olan 40 esnafın kayıt altına alınmasını sağladı. Ölçü ve tartı aletlerinin kalibrasyonu düzenli olarak kontrol edilerek haksız kazancın önüne geçildi. Bu kapsamda pazaryerlerinden gelen 17 şikayet de ortadan kaldırıldı.

Beyaz masa servisi yoğun çalıştı

Zabıta Müdürlüğü’nün 153 Beyaz Masa servisi ise, aynı dönem içerisinde 56 bin 94 çağrı alırken, 15 bin 789 çağrıya geri dönüş yaptı. Sisteme 4 bin 890 çağrı kaydı girilirken, sosyal medya ve WhatsApp ihbar hattı üzerinden gelen toplam 3 bin 316 talebin ilgili müdürlüklere iletilerek çözüme kavuşturulmasına katkı sağlandığı bildirildi.