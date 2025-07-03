Kahramanmaraş’ta Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi’nde dört mevsim örtü altında yerli domates üretimi yapılıyor.

Türkoğlu ilçesine bağlı Kadıoğlu Çiftliği Mahallesi, bölge tarımında seracılığın önemli merkezlerinden biri olarak öne çıkmaya başladı. Mahallenin temel geçim kaynağını oluşturan örtü altı üretim dört mevsim yapılıyor. Özellikle yerli tohumdan üretilen domatesler, uzun raf ömürleri ve lezzeti iel dikkat çekiyor. Her ay düzenli olarak hasat edilen ürünler Kahramanmaraş’ın yanı sıra çevre illere de gönderiliyor. Mahallede yoğun olarak domates yetiştirilirken, dönem dönem salatalık, biber ve patlıcan gibi ürünlerin de ekimi yapılıyor. Yerli üretim sayesinde hem verimin hem de kalitenin arttığını belirten üreticiler, seracılığın mahalledeki istihdama da katkı sağladığını ifade ettiler.

10 yıldır seracalıkla uğraşan üreticilerden İbrahim Tatlı, domates yetiştiriciliği yaptığını, zaman zaman da ikinci ürün olarak salatalık ektiğini söyledi. Son yıllarda üretimin arttığına dikkat çeken Tatlı, hem bölgeye girdi açısından hem de iş yönünden üretimin güzel olduğunu belirtti. Tatlı, "Ürettiğimiz domatesler Türkiye’nin 15-20 iline gidiyor. Genelde Türkiye içine gönderiliyor. Kalite olarak çok tutuluyor. Ben genelde domates ekiyorum. İkinci üründe kornişon, salatalık gibi türleri ekiyoruz" dedi.

Üretici Yahya Yenen ise, "Seralardan toplanan ürünler öncelikle ardiye bölümü kooperatif dediğimiz yerlere gelir. Yani yükleme alanlarına. Buradan tüccar arkadaşlarınıaraçlarına yüklenir. O da gideceği illere göre dağılır. Genellikle Adıyaman, Malatya, Muş, Diyarbakır, Batman, Gaziantep, Sivas, Osmaniye ve şehir merkezine gönderiyoruz. İşte günlük değişebiliyor arz talebe göre. Pembe domates 23 lira, normal yuvarlak dediğimiz 22 lira, köy tipi dediğimiz 20 TL civarında. Bu şekilde arz talebe göre gidiyor" şeklinde konuştu.

Yenen, depremin ardından üreticilerin toparlandığını ve üretimin sürdüğünü sözlerine ekledi.