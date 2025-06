Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde şoför olarak görev yapan Gamze Soykan Topal, mini damperli ‘Alo Çöp Taksi’ kamyonetinin direksiyonuna geçip, her gün Kuşadası’nın ulaşılması zor sokaklarında mesai yapıyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaya başlayan Gamze Soykan Topal, "Her iş gibi şoförlüğün de zor yanları var. Ancak kadın isterse her şeyi başarır" dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kent sakinlerine daha sağlıklı, temiz ve hijyenik bir yaşam alanı sunmak amacıyla bir süre önce "Alo Çöp Taksi" uygulamasını başlattı. Bu kapsamda Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde özel tasarımlı 5 araç ve 10 personelden oluşan ‘Alo Çöp Taksi’ ekibi kuruldu. Çöp taksilerden bir tanesini de evli ve 1 çocuk annesi olan 40 yaşındaki Gamze Soykan Topal kullanıyor. Gamze Soykan Topal, ekip arkadaşıyla birlikte sabahın erken saatlerinden itibaren direksiyon başına geçip, mesaiye başlıyor. Kuşadası’nda araç girişinin zor olduğu dar sokaklara yaptığı ustaca manevralarla ulaşan Gamze Soykan Topal, temizlik çalışmalarına önemli bir katkı sunuyor.

"İşimle gurur duyuyorum"

Görev yaptığı Alo Çöp Taksi aracının günlük kontrollerini gerçekleştirdikten sonra çalışacağı bölgeye hareket ettiğini belirten Gamze Soykan Topal, "Öncelikle mesleğimle gurur duyuyorum. Ailem, mesai arkadaşlarım ve belediye yönetimi bana her konuda destek oluyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görev yaptığım süre boyunca birçok aracı kullandım. Bu işin de zor yanları var. Ancak kadın isterse her şeyi başarır. Benim yaşadığım en önemli sorun trafikte erkek sürücülerin kurallara uymaması" dedi.

"Çöplerimizi yere atmayalım"

Kuşadası’nın temiz bir turizm kenti olması için her gün Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak özverili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Gamze Soykan Topal, "Yaz döneminde ve bayramlarda kentimize gelen yerli ve yabancı turist sayısıyla birlikte nüfusumuz yaklaşık 1 milyon oluyor. Bu durum tabi bizim de yükümüzü ağırlaştırıyor. Kuşadası’nda yaşayan ve ziyaret etmek için gelenlerden çevreye karşı daha duyarlı olmalarını istiyorum. Lütfen çöplerimizi yerlere atmayalım. Çevremizi temiz tutmaya özen gösterelim" diye konuştu.