Talas Belediyesi; çalışanlarının acil durumlarda bilinçli ve etkili müdahale yapabilmesi için başlattığı ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen son eğitim programında belediye personeli, bir kez daha hayat kurtaracak bilgilerle donatıldı.

Daha önce de düzenlenen ilk yardım eğitimlerinin devamı niteliğinde olan bu program, teorik bilgilerin yanı sıra uygulamalı çalışmalarla pekiştirildi. Belediye Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programda katılımcılar, kalp masajı, solunum yolu tıkanıklıklarında müdahale, kanama ve kırıklara ilk yardım gibi konularda uzman sağlık görevlilerinden eğitim aldı.

Eğitimi başarıyla tamamlayan personele, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylı katılım sertifikaları verilecek. Talas Belediyesi, ilk yardım bilincini artırmaya yönelik bu tür organizasyonları önümüzdeki dönemlerde de sürdürecek.