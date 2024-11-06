Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) düzenlenen "Orta Doğu’da Neler Oluyor?" konulu konferansta Orta Doğu’da yaşanan önemli olayları ve Türk dış politikasını detaylarıyla anlattı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ) sosyal ve kültürel etkinliklerin yanında toplumu bilgilendiren konferanslar da düzenlenmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler Uzmanı Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, tarih boyunca savaşlar ve önemli olayların yaşandığı Orta Doğu coğrafyasını ve Türkiye’nin dış politikasını “Orta Doğu’da Neler Oluyor” isimli konferansta anlattı. ALKÜ Eğitim Fakültesi Başöğretmen Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğe, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Akbaş, ALKÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mehmet Akın, Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Emre Kıldırgıcı, Alanya Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, ALKÜ Genel Sekreteri Onur Ocaktan, dekanlar, MYO Müdürleri, akademisyenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Selamlama konuşmasının ardından Doç. Dr. Orhan Karaoğlu, Orta Doğu’yu harita üzerinde anlattı. Ülkelerin birbirleri ile jeopolitik konumlarına değinen Karaoğlu, bölgedeki birçok ilişkinin jeopolitik konum üzerinden yapıldığının altını çizdi. Avrupa ve ABD’nin Orta Doğu’yu yakından takip ettiğini söyleyen Doç. Dr. Karaoğlu, Yahudilerin neden Filistin’de devlet kurduklarını da detaylarıyla anlattı. Orta Doğu tarihindeki Sümerliler, Babilliler, Mısırlılar gibi uygarlıklar zamanında Yahudilerle yaşanan sorunların bugün halen devam ettiğini söyleyen Doç. Dr. Karaoğlu, “Tarihte yaşanan sorunlar, İsrail-İran-Filistin gerginliğinin çıkış noktasıdır. Bunları iyi anlamamız için tarihi iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü tarihte tarımdan yazıya kadar dünyayı değiştiren tüm özellikler Orta Doğu’da ortaya çıkıyor. Yahudiler de burada doğduklarını iddia ederek ikinci dünya savaşı sonrası Kenan Ülkesi denilen Filistin-Kudüs çevresinde ülke kurmak istiyorlar. Bunu da Avrupa ve ABD’nin desteğiyle elde ediyorlar” dedi.

Doç. Dr. Karaoğlu, konuşmasının devamında Türkiye’nin tarihi süre boyunca dış politikasını anlatarak Mısır, Libya, Suriye, Irak, İran gibi Orta Doğu’nun jeopolitik konumunun önemli olduğu ülkelerle arasındaki ilişkilerini ele aldı. Konferansın ardından Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Doç. Dr. Karaoğlu’na teşekkür belgesi ve hediye takdim etti. Program hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.