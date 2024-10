Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Heclab Mühendislik ARGE Teknoloji şirketi tarafından tasarlanan “Yüzer İskele ve Kazık Arası Yaylı Kılavuz Sistemi” isimli buluş, Türk Patent Ofisi’nden tescil almaya hak kazandı.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) bilimsel çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken yapılan projeler de ulusal ve uluslararası alanlarda patent almaya devam ediyor. ALKÜ Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü akademisyenlerinden Doç. Dr. Murat Aksel, İTÜ’den Prof. Dr. Şevket Çokgör, Prof. Dr. Oral Yağcı, Heclab Mühendislik ARGE Teknoloji şirketinden Fatih Buğrahan Yorgun ve Mehmet Yusuf Erbişim ile tasarlanan “Yüzer İskele ve Kazık Arası Yaylı Kılavuz Sistemi” isimli buluş Türk Patent Ofisi’nden tescil aldı.

“İskelelerdeki hasarlar önlenecek”

Buluşun kaşiflerinden Doç. Dr. Murat Aksel, “Yüzer İskele ve Kazık Arası Yaylı Kılavuz Sistemi” hakkında detaylı bilgi vererek buluşla; yenilikçi ürün, marina ve balıkçı barınaklarında kullanılan yüzer iskelelerde, kılavuz kazıkları arasındaki sürtünmeyi azaltarak muhtemel hasarların önlenmesini sağlayacağını belirtti. Dünyadaki yüzer iskele kazıkları alanındaki çalışmalardan bahseden Doç. Dr. Aksel, “Buluşumuzun amacı yüzer iskelenin kara ile bağlantısını sağlayan kazıkların hasar almasını en aza indirmektir. Yüzer iskelelerdeki kazıklarda dalga ve rüzgâr şiddetinden dolayı sürekli hasar alma durumu meydana geliyor. Bu hasarları en aza düşürmek adına tekerlekli yöntemler gibi çeşitli uygulamalar hayata geçirilmiş ancak hasarlar büyük oranda önlenememiştir. Yaptığımız çalışmada tasarım, standart kazık kesiti olan dairesel kesite sahip olması ile gelen yatay yüklerin aktarımında ekstra zorlanan noktaların minimize edilmesini sağlıyor. Sistem içerisindeki çelik yaylar, sisteme elastik özellik kazandırıyor. Aynı zamanda çelik yaylar, kazıkları etkiyen yatay yüklerin sönümlenmesi ve muhtemel hareket halinde tekrar başlangıç koşuluna geri dönmesini sağlıyor. Sistem basit bir düzenekten oluştuğu için bakım maliyeti de oldukça düşük olacak. Buluşumuz, normalden fazla dalga ve rüzgâr yüküne maruz kalan bölgelere yapılmak istenilen yüzer iskelelerde ve büyük gemilerin yanaştığı yüzer iskelelerde kullanılmaya uygun olacak” dedi. Buluşun patent hakkı almasının ardından Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erhan Cengiz, buluşa katkı sağlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Murat Aksel’i makamında ağırlayarak tebrik etti.

“Bilgi birikimimizi ürüne dönüştürmeyi sürdüreceğiz”

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, üniversite olarak bilimsel çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini söyledi. Bilim dünyasına katkı sağlamayı her şartta sürdüreceklerini söyleyen Rektör Türkdoğan, “ALKÜ olarak bilgi birikimimizi toplumun faydasına sunmak için ürüne dönüştürmeyi her zaman sürdüreceğiz. Yakında Kestel Yerleşkemizde hizmete başlayacak Alanya TEKMER AŞ ile daha fazla inovasyon çalışmalarıyla ürünler ve hizmetler geliştirmeye başlayacağız. Bilime ve teknolojiye büyük katkılar sağlayan ALKÜ ailesinin her ferdine yürekten teşekkür ediyor, patent alan akademisyenlerimizi tebrik ediyorum” dedi.