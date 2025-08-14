Corendon Alanyaspor, cumartesi günü evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile devam etti. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Joa Pereira, "Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız’’ dedi.

Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Alanyaspor, bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenman ile çalışmalarına devam etti. Joa Pereira yönetimimdeki antrenman koşu ve ardından taktik çalışması ile devam etti. Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joa Pereira, "Çok iyi bir kamp geçirdik. Her şey planladığımız gibi ve programa uygun bir şekilde ilerledi. Oyuncular bizim ne istediğimizi ne vermek istediğimizi çok iyi anladılar ve her şey yolunda gitti. Çok iyi çalıştılar. Rakibimiz geçen hafta bir maç oynadı. Mücadele açısından iyi bir maç çıkardı. Biz ise maç oynama fırsatımız olmadı ama diğer taraftan da bizim bir hafta daha çalışma durumumuz oldu. Rakibimizin de geçen haftaki maçını izleme şansımız oldu. Biz her zamanki gibi sahaya hedeflerimize ulaşmak için çıkacağız’’ diye konuştu.

"Bizim için aslında iyi olmadı

Ligin ilk haftasında deplasmanda Fenerbahçe maçının ertelenmesi ile ilgili konuşan Pereira, "Bizim için aslında iyi olmadı. Fenerbahçe Avrupa’da bir maç oynayacaktı daha sonra bizle oynayacaktı ve sonrasında bir maçları daha olacaktı. Belki bu bizim için bir avantaj olacaktı. Sezon başındaki ilk maçı oynasaydık bizim için daha iyi olurdu. Çoğu kişi belki kazanamayacağımızı düşünüyordu. Ama oynamadık. Oynasaydık daha iyi olurdu. Biz maça tamamen hazırdık. Oradan puan alacağımızı düşünüyordum. Türkiye Futbol Federasyonu aldığı bir karar var. Türk futbolunun iyiliği için alınan bir karar. Avrupa’da daha başarılı sonuçlar alınması için alınan bir karar. Bunu anlıyorum. Eğer Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde daha fazla Türk takımının olması ve daha başarılı sonuçların alınması Türk futbolu için daha iyi olacaktır’’ şeklinde konuştu.

"Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz"

Geçen sezon Alanyaspor için zor bir sezon geçirdiklerinin altını çizen Joa Pereira, "Öncelikle şunu söylemek istiyorum bu maçlardaki başarı sadece benim değil, yönetimin, oyuncuların ekibimin kulüp çalışmalarının ve taraftarlarının ve şehrin kısaca herkesin el ele vererek çok iyi mücadele sergileyerek alınan bir başarı. Bu herkesin başarısı diyebilirim. Bu sene hedefimiz daha rahat sezon geçirmek. Geçen sezon yaşadığımız zor süreci yaşamak istemiyoruz. Daha rahat bir sezon geçirmek istiyoruz. Oyun sistemimizi oyun planımıza sadık kalarak ne istediğimizi bilerek oynamak istiyoruz. Burada oluşturmak istediğimiz futbol fikrini sahada yansıtmak istiyoruz. Hem kulübün hem de oyuncuların değerini arttırmak istiyoruz. Transfer ile ilgili ise Türkiye’de transfer sezonu diğer liglere göre daha geç kapanıyor. Transfer sezonu kapanına kadar her şey olabilir. Mevcut kadromuzdan bahsedersek onlara bir teklif gelir ve kulübün de bunu kabul etmesini konusunda ne olacağını bilmiyoruz. Her ihtimali var. Her zaman söylediğim gibi önemli olan herkesin burada olması buradaki oyuncuların ne yaptığı. Önemli olan buradaki oyuncuların çok iyi kamp sezonu geçirmesi ve çok iyi çalışıyor olmaları" şeklinde konuştu.