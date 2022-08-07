Osmaniye’nin Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

Osmaniye’nin Yarpuz köyünde çıkan orman yangını, 5 helikopter ve 3 uçakla müdahale edilerek kontrol altına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Yarpuz köyü civarında bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye 3 uçak, 5 helikopter ile 6 arazöz sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.