Alanya’da 2011 yılında imzalanan ve 2014 yılına kadar birçok projenin hayata geçirildiği "Engelsiz Turizm Kenti Alanya" projesi yeniden başlıyor. Alanya Çalışma Grubu Komisyon Toplantısı’nda, kentin erişilebilir turizm altyapısının güçlendirilmesi için önemli kararlar alındı.

Komisyonun gündeminde; otellerdeki engelli oda sayısından havuz asansörü gibi ek erişilebilirlik uygulamalarına kadar geniş kapsamlı güncel tespit çalışmaları yer aldı. Ayrıca Antalya ve Gazipaşa havalimanlarından Alanya’ya erişilebilir araçlarla ulaşımın sağlanması amacıyla ilgili diğer kurum temsilcileri ile iş birliği yapılması kararlaştırıldı. Öte yandan şehir yatay ve dikey gezinimindeki engellerin kaldırılması, eğlence mekanları, tekne turizmine dair erişilebilirliğin tespiti, tarihi mekanlardaki erişilebilirlik sorunları görüşüldü. Komisyon ayrıca Alanya’nın yurt dışı fuar ve organizasyonlardaki tanıtım faaliyetlerinde engelsiz turizme de güçlü biçimde yer verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Konukçu: ‘’Engelsiz turizmi önemsiyoruz’’

Alanya Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, "Alanya’mızın turizm kaynaklarını çeşitlendirmek için engelsiz turizmi, tıpkı spor etkinliklerinde olduğu gibi çok önemsiyoruz. Mevcut altyapımızı geliştirip daha nitelikli projeler hayata geçireceğiz. Göreve geldikten sonra hayata geçirdiğimiz Engelsiz Halk Plajımız, bu projenin ciddi bir ivme kazanmasını sağladı. Önümüzdeki yıllarda da benzer projeleri şehrimize kazandırarak Alanya’yı engelsiz turizmde dünya çapında bir marka haline getireceğiz" dedi.