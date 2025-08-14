Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 5 katlı apartmanın 4’üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Dairede mahsur kalan köpek ise kurtarıldı.

Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi 575. Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanın 4’üncü katında akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dairede mahsur kalan bir köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın kontrol altına alınırken, dairede hasar meydana geldi.

Bir vatandaş önce cam kırıklarının aşağı düşmeye başladığını belirterek, "Cam kırıldıktan sonra alev birden büyüdü. Biz komşular olarak diğer komşuları aşağı indirdik. Kapıyı kırmaya çalıştım ama kıramadım. O sırada itfaiye geldi ve birlikte söndürme çalışmalarını yaptık. Evde kimse yoktu, cam kırıkları inince ev sahibinin kızını aradım ve ‘Evleri yanıyor’ diye haber verdim. 5 dakika sonra kardeşi geldi ve kapıyı açmayı denedik ama açamadık. İtfaiye gelip müdahale etti" dedi.

Yangın anı bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görütülenirken, yangının çıkış sebebi araştırılıyor.