Antalya’nın Aksu ilçesinde 8 iş yerinin kül olduğu ve yaklaşık 25 milyon TL’lik zararın oluştuğu kundaklama olayında, biri 7 ayrı suçtan 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan iki şüpheli tutuklandı.

Aksu Kemerağzı Mahallesi’nde 17 Temmuz 2025’te bir plazada çıkan yangında 8 iş yeri tamamen yandı, yaklaşık 25 milyon TL maddi zarar meydana geldi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yangının motosikletle plazaya gelen M.Ç. ve K.A. tarafından kundaklama sonucu çıkarıldığını tespit etti.

Şüphelilerden K.A.’nın, 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Gözaltına alınan iki zanlı, "Mala Zarar Verme (Kundaklama)" suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.