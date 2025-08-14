Kütahya’nın Simav ilçesinde Yaz Kur’an Kursu öğrencilerine yönelik özel bir etkinlik gerçekleştirildi.

Toplam 7 sınıfın açıldığı ve Zafer Demircan, Süleyman Düzgün, Bahattin Aygün, Veysel Duru, Muhammet Selman Demir, Zeliha Altındağ ile Hatice Demircan’ın öğretici olarak görev aldığı Kaplıca Parkı’nda Yaz Kur’an Kursu programı düzenlendi. Programda, Yaz Kur’an Kursu’na 3 günden fazla devamsızlığı olmayan, 32 farzı ezberleyen ve Yasin-i Şerif’in tamamını ezberleyen öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Din Görevlisi Zafer Demircan, programa katılım sağlayan İlçe Müftüsü Hasan Serçe’ye, Şube Müdürü Hakkı Balı’ya, öğrencilere otobüs tahsis eden Belediye Başkanı İbrahim Yavuz’a, personeline, hayır sahiplerine ve Naşa beldesindeki din görevlilerine teşekkür etti.