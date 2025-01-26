Sakarya’nın Geyve ilçesinde alkollü oldukları iddia edilen bir grup, cadde ortasında domuza eziyet etti. Şahıslardan biri, yerde can çekişen domuza defalarca tekme attıkları kan donduran görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
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Olay, Geyve ilçesinde meydana geldi. Alkollü oldukları değerlendirilen bir grup, cadde ortasında domuza işkence etti. Küfürler savurarak yerde can çekişen domuza arkadaş grubu defalarca tekme attı. O anları da saniye saniye kayıt altına aldı. Kan donduran görüntüler bir şahıs tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Kaynak: iha