Aliağa’daki 26 okuldan 57 öğretmene, yürüttükleri başarılı projeler sebebiyle toplam 126 adet Ulusal ve Uluslararası Kalite Etiketi törenle takdim edildi.

İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde tüm ilçelerle eş zamanlı olarak düzenlenen eTwinning Kalite Etiketi töreni, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende, Aliağa’daki 26 okuldan 57 öğretmene, yürüttükleri başarılı projeler dolayısıyla toplam 126 adet Ulusal ve Uluslararası Kalite Etiketi takdim edildi. Sertifikalar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, Şube Müdürleri Ahmet Kılıç, Ali Civcir ve Murat Abalı tarafından öğretmenlere verildi.

Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz, öğretmenlerin eğitimde kalite, iş birliği ve yeniliği esas alan çalışmalara imza attıklarını vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün burada, eğitimde kaliteyi, iş birliğini ve yeniliği esas alan çok kıymetli bir çalışmanın meyvelerini kutlamak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. eTwinning projeleriyle hem ulusal hem de uluslararası düzeyde örnek uygulamalara imza atan siz değerli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum. 26 okulumuzdan 57 öğretmenimizin yürüttüğü projeler, toplamda 126 kalite etiketi alarak ulusal ve uluslararası düzeyde takdir edilmiştir. Bu başarı sadece belge veya ödül değil; emek, özveri, ekip çalışması ve öğrencilerimizin gelişimine olan inancın bir göstergesidir."

Akyüz, eTwinning projelerinin eğitimde dijital yeterlilik, kültürlerarası iletişim, yaratıcı düşünme ve proje temelli öğrenme gibi çağdaş yaklaşımlarla bütünleştiğini belirterek, bu anlayışı sınıflarına taşıyan tüm öğretmenlere teşekkür etti. "Bu başarılar yalnızca sizlerin değil; öğrencilerinizin, okullarınızın ve tüm eğitim topluluğumuzun ortak gururudur. Bugün takdim edeceğimiz kalite etiketleri, geleceğe umutla bakmamıza vesile olmuştur," diyerek sözlerini sürdüren Akyüz, başta eTwinning İlçe Koordinatörü Sümeyye Şahin Erol olmak üzere, törenin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm yönetici ve öğretmenlere teşekkür etti.

Tören, toplu hatıra fotoğrafı çekimi ve tebriklerle sona erdi.