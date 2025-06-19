Kırklareli’nde jandarma ekipleri tarafından motosiklet sürücüleri denetlendi.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri motosiklet sürücülerine yönelik denetim yaptı. Denetimlerde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine öncelikle kask kullanmaları, kavşaklarda geçiş önceliğine uymaları, kullanmış oldukları motosikletin hızını yol, hava ve trafik durumuna uydurmalar, trafik ışık ve işaretlerine uymaları, yaya kaldırımlarından, araçların arasından ve ters yönden sürmemeleri konusunda uyarıldı.

Gerçekleşen denetimde ekipler sürücülere ölüm ve yaralanma ile sonuçlanan kazalarda artışların meydana geldiği konularında bilgilendirme yapılarak ‘’Bir Kural Bir Ömür" broşür ve sticker dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, trafik denetimlerinin amacının cezalandırmak olmadığı ifade edilerek, meydana gelebilecek trafik kazalarını engellemek muhtemel kaza sonucu can kaybı ve ağır yaralanmaları azaltmak hedeflendiği belirtildi.