Kırşehir’de vatandaşlar, emniyet kemerinin önemini simülasyon aracında deneyimledi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Cacabey Meydanı’na kurulan simülasyon aracı ile vatandaşlara emniyet kemerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı. Araca binen vatandaşlar, takla atan aracın içerisinde o anı yaşarken, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladı.

Simülasyon aracına binen Kenan Göçmen, emniyet kemerinin önemini bir kez daha anladığını kaydederek, "20 yıllık şoförüm ve emniyet kemerinin önemini idrak edememiştim. Her şoför ve yanında seyahat edenler emniyet kemeri kesinlikle kullanmalı" dedi.