Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi ve yerel üreticilerin ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla Aliağa Belediyesi ile İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen ‘Damızlık Koyun Üretim Merkezi’ projesinde ikinci etap dağıtımlar başlıyor.

Aliağa’daki üreticilerin 15-19 Eylül tarihlerinde Aliağa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptığı başvuruları doğrultusunda gerçekleştirilecek dağıtım kapsamında, hibeli koyun ve hibeli koçlar 17 Ekim 2025 Cuma günü saat 15.00’te, Çoraklar Mahallesi’nde bulunan Damızlık Koyun Üretim Merkezi’nde sahiplerine teslim edilecek.

Aliağa Belediyesinin üreticiyi destekleme projeleri kapsamında hayata geçirdiği tesis, 41 bin 200 metrekarelik alanda, 2 bin 400 metrekare kapalı bölümüyle bölge hayvancılığına önemli katkı sağlıyor. İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen proje, uzun vadede yalnızca Aliağa’nın değil, Türkiye’nin damızlık koyun ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Aliağa Belediyesinin tarımsal kalkınma ve yerel üreticiyi destekleme vizyonunun bir parçası olan Damızlık Koyun Üretim Merkezi, küçükbaş hayvan üretiminde verimliliği ve kaliteyi artırmayı, bölgedeki koyun ırkının ıslahına katkı sağlamayı ve hayvancılığı teşvik etmeyi amaçlıyor.