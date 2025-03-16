Yunusemre’de Ramazan ayı dolu dolu geçiyor. 100. Yıl Meydanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Yunusemre Belediyesi’nin birlikte düzenlediği iftar yemeğinin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar muhteşem konseri ile Manisalılara türkü dolu bir gece yaşattı.

Yunusemre Belediyesi tarafından ilçenin farklı mahallelerinde düzenlenen iftar programları Yunusemre’de dayanışma ve birliktelik ruhunu güçlendiriyor. 100. Yıl Meydanı’nda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile işbirliğinde düzenlenen iftar programında ilahiler söylenirken semazenler gerçekleştirdikleri semah gösterileriyle vatandaşlara duygu dolu anlar yaşattı. İftar programının ardından sahneye Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Çakar çıktı. Ali Çakar konseri Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Eşi Serap Balaban, Belediye Başkan Yardımcıları, Yunusemre Belediye Meclis Üyeleri, daire müdürleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Başkan Balaban’dan Ali Çakar’a teşekkür

Meydanı dolduran vatandaşlarla ve eşi Serap Balaban ile birlikte Ali Çakar Konserini dinleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, yaşattığı keyifli anlar için Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar’a teşekkür etti. Başkan Balaban, "Türk Halk Müziği Sanatçımız Ali Çakar ile Ramazan coşkusunu doyasıya yaşadık. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ramazan ayı hepimize bir kez daha hayırlara vesile olsun diyorum." dedi.

Konserin ardından Türk Halk Müziği Sanatçısı Ali Çakar’a Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ve Eşi Serap Balaban, tarafından Yunusemre’yi tanıtan hediye takdim edilirken, Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca ve Yunusemre Belediyespor Kulüp Başkanı Bülent Kanik tarafından da Yunusemre Belediyespor forması hediye edildi.