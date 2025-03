Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferinin 110. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Vatanı savunurken en sevdiklerinden vazgeçen bu kahramanların geride bıraktığı ailelerin her zaman yanlarında olduğumuzu gösterelim. Şehitlerimiz, bizlere sadece toprak değil, aynı zamanda bir sorumluluk da bırakmışlardır. Onların emanetlerine sahip çıkmak, onları yaşatmak ve hatıralarını yaşatmak, hepimizin görevidir." dedi.

Kıyışkan açıklamasında, "Tarihimizin en kahramanca destanlarından birini yazan, vatanı uğruna canını seve seve feda eden şehitlerimizin anısına, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılını gurur ve minnetle anıyoruz. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Gazi Yusuf Kıyışkan olarak, bu anlamlı günde tüm şehitlerimizi rahmetle yad ederken, başta şehit annelerimiz ve Babalarımız olmak üzere, tüm şehit yakınlarımızın yanlarında olmanın büyük önemine dikkat çekmek istiyoruz. Vatan toprağını canları pahasına savunarak şehit olan kahramanlarımızın emanetleri, aileleri ve sevdikleridir. Bugün bizlere düşen görev, bu emanetlere sahip çıkmak, onların yalnız olmadığını hissettirmek ve en kıymetli varlıkları olan şehitlerimizin ardından bıraktıkları boşluğu bir nebze olsun doldurabilmektir. Şehitlerimizin anneleri, babaları, eşleri ve çocukları, sadece o kahraman evlatlarını değil, milletimizin tümünü emanet olarak bırakmışlardır. Bu özel günde, gelin hep birlikte şehit annelerimizin ellerini öpelim, onlara olan minnet ve saygımızı gösterelim. Onların acılarını, sevgilerini ve özlemlerini hissederek, yalnız olmadıklarını hissettirelim. Vatanı savunurken en sevdiklerinden vazgeçen bu kahramanların geride bıraktığı ailelerin her zaman yanlarında olduğumuzu gösterelim. Şehitlerimiz, bizlere sadece toprak değil, aynı zamanda bir sorumluluk da bırakmışlardır. Onların emanetlerine sahip çıkmak, onları yaşatmak ve hatıralarını yaşatmak, hepimizin görevidir. 18 Mart’ta, Çanakkale Zaferi’nin 110. yılında, millet olarak birlikte kenetlenerek, şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacağımızı bir kez daha vurguluyoruz. Unutmayalım ki, her bir şehit annesi, her bir şehit yakını, bu milletin varoluşunun simgesidir. Onların acılarını paylaşmak, onlara olan saygımızı göstermek, Çanakkale’de verilen mücadelenin ruhunu bugüne taşımaktır. Bu vesileyle, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm şehit yakınlarımıza sabır ve güç diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti olan bu topraklarda, onların hatıralarını yaşatmak, özgür ve bağımsız bir şekilde yaşamak, bizlere bırakılan en değerli mirastır." dedi.