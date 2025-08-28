Bursa’nın Yenişehir ilçesinde çıkan orman yangınları Fethiye ve Seymen köyleri arasındaki hayvan çiftliklerini tehdit etti. Buradaki hayvanlar Bursa Büyükşehir Belediyesi ve jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Fethiye köyü ormanlık alanında öğle saatlerinde başlayan yangın büyüdü. Yangın, Marmaracık, Fethiye ve Seymen köylerinin ormanlık alanlarında büyüdü. Fethiye ve Seymen köyleri arasındaki çiftlikler ile Marmacık köyleri sınırlarındaki çiftliklerdeki hayvanlar ekiplerce tahliye edildi.

Kamyonlara konulan büyükbaş hayvanlar uzaklaştırıldı. Ayrıca ekipler bir köpeği de alevlerden kurtarıp el arabasıyla uzaklaştırdı.

Jandarma ekipleri de tedbir amacıyla Bursa Bilecik karayolunu trafiğe kapattılar. Bölgeye çok sayıda iş makinesi de sevk edildi.