Mardin Büyükşehir Belediyesi, Artuklu ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda yenileme çalışmalarına başladı.

Çocuklar ve aileler için daha güvenli ve konforlu yaşam alanları oluşturmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Artuklu ilçesinde bulunan Recep Tayyip Erdoğan Parkı’nda kapsamlı yenileme çalışması başlattı.

Parkta, çocuk oyun gruplarının tadilatları, kauçuk zemin yenileme çalışmaları, kamelya ve oturma banklarının tadilatları ile saha zeminlerinin yenilenmesi gibi çalışmalar titizlikle gerçekleştiriliyor.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Hemşehrilerimizin daha sağlıklı, güvenli ve modern bir yaşam alanına kavuşması için parklarımızı yenilemeye ve güzelleştirmeye devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi.