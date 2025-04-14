Alaşehir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından düzenlenen ve ilçede bir ilk olma özelliği taşıyan ’Kalemden Zirveye’ kağıt kalem oyunları turnuvası başladı. Turnuva öncesi Alaşehir BİLSEM Müdürü Cüneyt Akkuş öğrencilere ve velilere turnuva ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Cüneyt Akkuş, "Zekâ oyunları çocukların düşünme becerilerini geliştirir. Çalışmamızda öğrencilerimizin analitik düşünme, problem çözme ve strateji kurma yeteneklerini desteklemeyi hedefliyoruz. Bu turnuva, sadece bir yarışma değil, aynı zamanda düşünme kültürünü büyüten bir eğitim adımıdır. Öğrencilere farklı bakış açıları kazandıran, dikkat, sabır ve mantık temelli çözümler geliştirmeye teşvik eden bu etkinlik, bölgedeki eğitim vizyonuna yeni bir soluk getirmiş olup, başarılarımızı daha da üst seviyelere taşımaya çalışacağız. Yarışma değil, düşünme zamanı, sloganıyla yola çıkan turnuva, zekâ oyunları kültürünü Alaşehir’de kökleştirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

Soruların hazırlanmasında oluşan komisyonda Sınıf Öğretmeni Ayla Serpil Kaya, Matematik Öğretmeni Çiğdem Akkoç ve Fen Bilgisi Öğretmeni Dr. Cennet Yıldırım görev aldı. İlk kez düzenlenmesine rağmen turnuva büyük ilgi gördü. Toplam 104 öğrencinin başvurduğu yarışmada, ilkokul ve ortaokul kademelerinde en yüksek puanı alan ilk 20 öğrenci finale kalmaya hak kazanacak. Finale kalan öğrenciler, ikinci aşama sınavlarında tekrar yarışacak. Turnuva sonunda kendi kategorisinde dereceye giren ilk üç öğrenciye çeşitli ödüller verilecek.

Alaşehir BİLSEM yerleşkesinde gerçekleştirilen sınavın uygulanmasında kurumda görev yapan tüm öğretmenler görev aldı.