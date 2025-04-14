Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayı Süt ve Süt Ürünleri Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, ticari süt işletmelerince 857 bin 821 ton inek sütü toplandı. Ticari süt işletmeleri tarafından toplanan inek sütü miktarı, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı, Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 azaldı.

Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, inek peyniri üretimi önemli bir değişiklik göstermedi. Yoğurt üretimi yüzde 4,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 0,6 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 1,5 azaldı. Ocak-Şubat döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre, inek peyniri üretimi yüzde 0,6 azaldı, yoğurt üretimi yüzde 3,6 arttı, içme sütü üretimi yüzde 1,4 azaldı, tereyağı ve sadeyağ üretimi yüzde 0,4 arttı.