Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Hemşireler Günü kutlandı.

Alaşehir Şehit Evren Kara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi toplantı salonunda yapılan kutlama törenine Manisa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Fatih Zeren, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Erol Kacar, Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Süleyman Çağrı Bozkurt, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Operatör Doktor Kadir Gem, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazan Karaman, Alaşehir Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürü Abdullah İlker Dirik, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Zeynep Güleç, MHP İlçe Başkanı Tahsin Atılgan, hemşireler ve sağlık personelleri katıldı.

Gecede halk oyunları gösterileri yapıldı, şiirler okundu. Hastane Türk Halk Müziği Korosu tarafından 15 eser seslendirilirken, hemşireler ve personellerin hazırlamış olduğu resim sergisi büyük ilgi gördü.

Manisa İl Sağlık Müdürü Uzman Doktor Mehmet Fatih Zeren, "İnsan hayatının en zor anlarında cesaretle görev yapan, şefkatiyle yaraları saran, umudu yeniden yeşerten tüm hemşirelerimizin Dünya Hemşireler Günü’nü kutluyoruz. Sağlık sistemimizin vazgeçilmez neferleri olan hemşirelerimize her zaman minnettarız. Bu güzel organizasyonu düzenleyenleri kutluyorum." dedi.

Başhekim Kadir Gem, "Hastanede çalışan hemşirelerimiz, sağlık sisteminin omurgasını oluşturmaktadırlar. Vermiş oldukları emeklerden dolayı onları kutluyoruz, organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum." şeklinde konuştu.

Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nazan Karaman, "12-18 Mayıs tarihleri arasında Hemşireler Haftasını kutluyoruz. Bazıları mesleğini seçer, bazıları ise mesleği ile doğar. Biz hemşireler bir ömrü başkalarının ömrü başkalarının yaşamına adamış bir avuç yürek taşıyoruz. Bir bakışla ne hissettiğini anladığımız hastalarımız, bir gecede on yıl yaşlandığımız nöbetlerimiz ve her şeye rağmen yüzümüzden eksik olmayan o içten gülümsememiz. 12 Mayıs sadece bir tarih değil, her gün yeniden ayağa kalkıp hayatlara umut olduğumuzun hatırlatmasıdır. Her şiddete uğradığımızda dimdik yine şevkatle, merhametle hastalarımızın yardımına koştuğumuzun, her göz yaşında yanında olduğumuzun bir mesleğe sahibiz. Tüm meslektaşlarımın Hemşireler Haftasını kutluyor, bu organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum." dedi.

Hastane personelinin sergisi büyük beğeni topladı

Alaşehir Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşire ve sağlık personellerinin hazırlamış olduğu ve salon girişine kurulan stantta sergilenen resim sergisi büyük ilgi gördü. Ziyaretçiler sergiyi gezerek, çalışmaları çok beğendiklerini dile getirdi.

Hastane Türk Halk Müziği Korosu coşturdu

Alaşehir Devlet Hastanesi hemşireleri ve personellerinden oluşan Türk Halk Müziği korosu şef Erkan Acar yönetiminde koro ve solo olarak seslendirdikleri 15 türkü ile izleyenleri coşturdu. İzleyenler yerlerinden hem türkülere eşlik etti hem de yerlerinde oynayarak, destek verdi.