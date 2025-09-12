Corendon Alanyaspor, yeni transferleri Steve Mounie, Elia Meschack ve Ruan Duarte için imza töreni düzenledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Corendon Alanyaspor, kadrosuna kattığı Steve Mounie, Elia Meschack ve Ruan Duarte için kulüp binasında imza töreni düzenledi. Başkan Hasan Çavuşoğlu, transfer komitesinin titiz çalışmalarının sonucu olarak üç önemli ismi kadroya kattıklarını vurgulayarak, "Talipleri vardı ama bizi tercih ettiler, ailemizin yeni fertlerine hoş geldiniz" dedi.

Başkan Çavuşoğlu, Elia Meschack ile 3 yıl, Ruan Duarte ile 5 yıl ve Steve Mounie ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Steve Mounie: "Alanyaspor’da iyi işler yapacağımı, birçok gol atacağımı düşünüyorum"

Alanyaspor’un daha önce ligde iyi yerlerde olmasının tercihinde olumlu etkisi olduğunu söyleyen Steve Mounie, "Burada olduğum için çok mutluyum. Alanyaspor’da iyi işler yapacağımı, takıma katkıda bulunacağımı ve birçok gol atacağımı düşünüyorum. Alanyaspor’da olmayı tercih ettim çünkü Alanyaspor ligde her zaman iyi yerlerde olmayı başarmıştı. Umarım çok güzel bir sezon geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Elia Meschack: "Büyük bir takımın parçası oldum"

Ligi iyi bir yerde bitireceklerini umduğunu belirten Elia Meschack: "Takım arkadaşlarımla bir araya geldim. Eminim burada iyi işler başaracağız. Alanyaspor’un büyük bir takım olduğunun farkındayım. Umarım bu sezon ligi iyi bir yerde bitireceğiz" dedi.

Ruan Duarte: "Teklif gelir gelmez başka kulüp düşünmedim"

Teklif geldiği andan itibaren başka bir kulübü düşünmediğini ifade eden Ruan Duarte ise, "Ben de burada olduğum için çok mutluyum. Bana ilk teklif geldiğinde çok mutlu olmuş ve heyecanlanmıştım. Teklif geldiği andan itibaren başka bir kulübü düşünmedim. Her zaman sadece aklımda Alanyaspor vardı. Sonuç olarak buradayım ve çok mutluyum" şeklinde konuştu.