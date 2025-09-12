Aşırı şeker tüketimi, sağlığı olumsuz etkiliyor. Sağlıklı bir gelecek için şeker tüketiminin kontrol altına alınması gerekiyor.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Diyetisyeni Betül Karaöz, Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası sebebiyle aşırı şeker tüketiminin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerine dikkat çekti.

Obezite, diyabet, kalp damar hastalıkları ve diş sağlığı sorunları gibi insan sağlığını olumsuz etkileyen durumların birçoğunun fazla şeker tüketiminden kaynaklandığını belirten Karaöz, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), günlük alınan kalorinin en fazla yüzde 10’unun serbest şekerlerden gelmesini, ideal olarak ise yüzde 5’in altında tutulmasını tavsiye etmektedir. 2 yaşından küçük çocuklarda ise ilave şeker içeren besinlerin tüketimi önerilmemektedir. Araştırmalar, günlük tüketilen şeker miktarının önerilen miktarın neredeyse 2 katına çıktığını göstermektedir. Bu durum toplum sağlığı için ciddi bir risk oluşturmaktadır" dedi.

Karaöz, sağlıklı yaşam için ş tavsiyelerde bulundu:

"Renkli, doğal meyve tabakları ile tatlı ihtiyacını karşılamak.

Gazlı içecekler yerine su, ayran veya taze sıkılmış meyve suları tercih etmek.

Paketli gıdaların etiketlerini okumak ve şeker içeriği daha düşük olanları tercih etmek.

Düzenli egzersiz ile kan şekerlerini dengede tutmak.

Atıştırmalık olarak kuruyemiş, yoğurt veya kuru meyveler ile yapılmış sağlıklı tatlılar tüketmek".

Karaöz, şeker tüketimindeki tercihlerin sağlığımız için büyük farklar oluşturduğunu kaydetti.