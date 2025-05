Alanya’da bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Engelsiz Kent Alanya Festivali, farkındalık yürüyüşü ve renkli etkinliklerle kutlandı. Festival kapsamında, Alanya Belediyesi tarafından engelli bireylerin denize engelsiz ulaşımını sağlayacak Engelsiz Halk Plajı hizmete açıldı.

Alanya Kaymakamlığı ve Alanya Belediyesi’nin iş birliğiyle düzenlenen Engelsiz Kent Alanya Festivali, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayan kortej yürüyüşüyle başladı. Heyet, ellerinde bayrak ve pankartlarla Eski Belediye Binası arkasındaki etkinlik alanına yürüdü. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz’dan özel eğitim öğretmenlerine teşekkür

Programda konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, kentteki eğitim durumları hakkında bilgi verdi. Yılmaz, "Engelli bireylerimizin karşılaştıkları zorluklara dikkat çekmek için bu hafta, bir fırsattır. İlçemizde 6 adet engelli bireylere hizmet veren okulumuz var. Toplamda 288 özel eğitim öğrencimiz var. Ayrıca 46 farklı okulumuzda 72 özel eğitim sınıfı açtık ve 369 öğrenci bu sınıflarda eğitim görüyor. Toplamda 657 özel durumlu öğrencimiz var. 23 öğrencimiz de okula erişemiyor ve biz onlara evde eğitim hizmeti veriyoruz. Özel eğitim okullarında ve sınıflarında 259 öğretmenimiz görev yapıyor. Özel eğitim öğrencilerimizin tamamı evlerinden araç, şoför ve hostes eşliğinde alınıyor, yeme içme ihtiyaçları da devletimiz tarafından karşılanıyor. Özel eğitim meslek lisemizin de fiziki şartlarını iyileştirmek adına yeni bir binaya taşıyacağız. Meslektaşlarımıza teşekkür ediyorum. Büyük bir özveriyle öğrencilerimiz için çalışıyorlar. Ayrıca Engelsiz Halk Plajı’nı burada hayata geçiren Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"Hedefimiz alanya’mızın her köşesini engelsiz hale getirmektir"

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Bu özel ve anlamlı haftada Alanya Belediyesi olarak, belki de ülkemizin en kapsamlı plajının açılışını gerçekleştiriyoruz. Galip Dere Engelsiz Halk Plajı’nı hizmete açmak, geçen yıl planladığımız bir projeydi ve bu projeyi hizmete sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu özel haftada burada olmamızın amacı yalnızca açılış değil. Asıl amacımız bu haftanın taşıdığı derin anlamı daha fazla kalbe ulaştırmak ve toplumsal farkındalığı yükseltmektir. Birlikte attığımız her adım, Alanya’daki engellerini kaldırmak için ne kadar büyük bir iradeye sahip olduğumuzun göstergesidir. Bu plaj sadece bir sahil düzenlemesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesidir. Burada engelli vatandaşlarımızın özgürce denize girip güneşlenmesini sağlayacağımız, emniyet içinde vakit geçirecekleri bir alan oluşturduk. Onlar için huzurlu bir yaşam alanı kurduk. Alanya’da yaşamak hakikaten bir ayrıcalık ama bu güzellikleri hep birlikte paylaştığımız da sokaklarımızı erişilebilir kıldığımızda bizler için çok daha daha güzel olacaktır. Erişilebilirlik bir lütuf değil en temel vatandaşlık hakkıdır, bu bizim yönetim anlayışımızdır. Bu plajda da özel duşlar, tuvaletler ve özel plaj sandalyelerine kadar her detayı düşündük, eksiksiz bir şekilde yaptık. Yaz ayları itibariyle fiziksel engelli vatandaşlarımız için asansörlü araçlar hizmete girecek. Bu bizim için sadece bir başlangıç. Hedefimiz Alanya’mızın her köşesine engelsiz hale getirmektir. Alanya’nın her köşesinde vatandaşlarımızın eşit bir şekilde yaşayacağı sözünü vermiştik. Engelsiz bir Alanya hayalinin başlangıcı burası olacaktır. Engelli vatandaşlarımızla ilgili toplumsal bilincin artmasını temenni ediyoruz. Tüm özel kardeşlerime ve onların ailelerine şükranlarımı sunuyorum. Daha erişilebilir, daha güzel ve daha insani bir Alanya için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

"Tüm kurumlar olarak çalışıyoruz"

Engelliler Haftasını kutlayan Kaymakam Fatih Ürkmezer, "Alanya’da engelleri kaldırmak için pek çok okulumuzda hizmet veriyoruz. Bizim amacımız bütün engelli bireylerimizin haklarının korunmasını sağlayacak her türlü hizmeti vermek. Bu anlamda Alanya’daki tüm kurumlar olarak çalışıyoruz. 2013’te çıkan yönetmelik ile bütün kamu binalarımızı engelli vatandaşlarımızın rahat erişmesi için düzenliyoruz. Yeni yapılan Kaymakamlık binamız tamamen engelliler için uygun bir şekilde yapılıyor. Engelsiz plajımızın açılışını da bugün yapacağız. Buraya emek veren başta Belediye Başkanımıza ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. Bu alan böylece daha kullanışlı bir hale geldi ve tüm vatandaşlarımızın Alanya’nın güzelliğinden faydalanmasına imkan sağlayacak" ifadelerine yer verdi.

Gösteriler büyük beğeni topladı

Protokol konuşmalarının ardından engelli öğrenciler ve öğretmenleri tarafından hazırlanan gösteriler sergilendi. Dans ve halk oyunları ile başlayan gösteriler, Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencileri ile diğer okulların öğrencileri tarafından hayata geçirilen ‘Benimle Oynar Mısın Projesi’ kapsamında hazırlanan dans ve müzik gösterisi ile devam etti. Down sendromlu öğrencilerin gerçekleştirdiği +1 step gösterisi katılımcıların büyük beğenisini topladı. Festivalde, Alanya Belediyesi tarafından katılımcılara limonata ve patlamış mısır ikramı yapıldı.

Engelsiz halk plajı hizmete açıldı

Festival programının ardından Alanya Belediyesi Engelsiz Halk Plajı’nın açılışı gerçekleştirildi. Galip Dere Plajı’nda kurulan özel alanın açılışı, protokol üyelerinin kurdele kesimiyle yapıldı. Protokol üyeleri ve katılımcılar, açılıştan sonra Engelsiz Halk Plajı’nı gezdiler. Engelli bireylerin rahatça kullanacağı şekilde dizayn edilen plajda; cankurtaran hizmeti, özel duş ve tuvaletler, güneşlenmek için özel tasarım plaj sandalyeleri ve fiziksel engelli bireylerin sahilden denize ulaşması için kurulan platform yer aldı. Plaj, hem kentte yaşayan engelli bireylere hem de Alanya’ya tatile gelen yerli ve yabancı misafirlere hizmet verecek. Engelli vatandaşlar denize girerek, plajı ilk kez kullandılar. Vatandaşlar, böyle bir imkanı sağladığı için Başkan Özçelik ve ekibine teşekkür ettiler.