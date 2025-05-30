Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler Antalya merkez ve diğer ilçelerde olduğu gibi Alanya’daki mezarlıkları Kurban Bayramı’na hazırlama çalışmalarını sürdürüyor.

Şehitlikler ve kırsalda bulunan Şehit mezarları da temizlenerek bayrama hazır hale getiriliyor. Çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki yaklaşık 100 mezarlığın genel temizliği yapıldı. Temizliğin yanı sıra bakım onarım çalışmaları da gerçekleştirildi.

Diğer yandan, Kurban Bayramı nedeniyle Alanya’nın merkezi mahallelerindeki mezarlıklarda arife günü vatandaşlara ücretsiz çiçek dağıtımı yapılacak. Farklı mezarlıklarda toplam 10 bin çiçek dağıtımı gerçekleştirilecek.