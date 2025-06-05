Antalya’nın Serik ilçesinde annesi öldükten sonra sahiplendikleri ’Bulut’ isimli oğlağı biberonla besleyip altını bezleyerek evde büyüten besici aile, kurbanlık hale gelen keçiyi satmama kararı aldı. Bulut bayramı kurban pazarının maskotu olarak geçiriyor.

Serik ilçesinde annesi öldükten sonra altı bezlenip evde biberonla büyütülen keçi, kurbanlık satışı yapan ailenin maskotu oldu. Kurban olacak büyüklüğe ulaşan keçi, besici ailenin sevgisini kazanarak kesilmekten kurtuldu. Kurbanlık satışı yapan Temiz ailesi, adeta aileden biri gibi gördükleri keçiyi satmayı düşünmeyerek beslemeye devam ediyor.

Sahibinin ismini çağırmasıyla koşarak gelip boynunu yaslayan Bulut’u kendi evlatlarından ayırmadıklarını belirten Faruk Kemal Temiz, "Bulut geçen yıl oğlaktı. Biberonla besliyorduk. Bu sene kurbanlık olmasına rağmen biz bunu ayırdık, satmayacağız. Gelecek yıla kadar da yine besleyeceğiz. Çünkü evladım gibi elimizde büyüdü, hiçbir farkı yok" şeklinde konuştu.

"Çok büyük paralar verseler bile keçiyi satmayacağım"

Annesi öldükten sonra oğlağa bir bebek gibi baktıklarını söyleyen Temiz, "O da bize alıştı. Çocuklar da sanki kardeşi gibi görüp ayırt etmiyor. Davar sürüsüne alışık değil, hep bize yaklaşıyor. Çok büyük paralar bile verseler bile keçiyi bu sene de kimseye satmayı düşünmüyorum" dedi.