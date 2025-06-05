Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur aracı ile otomobilin çarpışması sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Vatandaşlar, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek, trafik ışığı takılması gerektiğini söyledi.

Kaza; Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Ercan Ö’nün kullandığı 07 ANJ 472 plakalı Mercedes marka panelvan tur aracı, Cengiz G’nin kullandığı 07 E 6426 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpışması sonucunda meydana geldi.

112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlar, çarpışmanın şiddetiyle yol kenarında bulunan betonarme aydınlatma direğine çarparak durabilirken, kazada hurdaya dönen Kartal marka otomobili kullanan Cengiz G. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Burcu E. ve Songül S. yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Trafik ışığı isteği

Kazanın meydana geldiği yerin yakınında market işleten Ayfer Aydemir Kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek, "Artık kaza görmekten bıktık. Her patırtı duyduğumuzda buraya koşuyoruz. Yazık, insanlar yaralanıyor, araçları zarar görüyor. Bu kavşağa trafik lambası takılması için kaç kişinin ölmesini bekliyorlar? Yeter artık, kavşağa önlem alınsın" dedi.