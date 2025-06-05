Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çıkan yangında, yaşlı çiftin evi kullanılamaz hale gelirken 2 küçükbaş kurbanlığı da telef oldu.

Yangın, sabah 09.00 sıralarında Korkuteli’ne bağlı Kırkpınar Mahallesinde meydana geldi. Ahmet Kuş’a ait evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. 77 yaşındaki Ahmet Kuş ve Melek Kuş ikamet ettiği evde alevler kısa sürede her tarafı kapladı. Yangın, çevre mahallelerden gelen yangın söndürme araçlarının müdahalesi ve Budur Söğüt itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte söndürüldü. Söndürme çalışmalarına mahalle sakinleri de hortum ile yangına su tutarak destek oldu.

Yangın sonrası Ahmet Kuş’a ait ev kullanılamaz hale gelirken ahırda buluna 2 adet küçükbaş kurbanlık hayvan telef oldu.

Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangınla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.