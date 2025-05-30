Kemer Belediyesi başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeline, "Halkla ilişkiler ve iletişim" konulu seminer verildi.

Kemer Belediyesi tarafından düzenlenen seminere konuşmacı olarak Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erten Gökçe katıldı.

Prof. Dr. Gökçe tarafından Kemer Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Meclis Salonu’nda ilk olarak başkan yardımcıları ve birim müdürlerine verilen seminere, Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer Belediye Başkan Yardımcıları Semih Top, Gülsüm Bal ve Mehmet Derya Baytekin ile belediye birim müdürleri katıldı.

Daha sonra belediye personeline de verilen seminerde, halkla belediyenin bütünleşmesi, halkla doğru ve düzgün iletişim, halkın belediyeden isteklerine karşı belediye personelinin tutumu, halkla belediyenin birbirine yaklaşımları gibi konular konuşuldu.

Seminer sonrası Prof. Dr. Gökçe tarafından katılımcılara sertifika verildi.