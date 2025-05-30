Alanya Belediyesi, kent genelindeki bitkilerin sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürebilmesi amacıyla, zararlı organizmalara ve bitki hastalıklarına karşı düzenli olarak zirai mücadele çalışmaları yürütüyor.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından, bitkilerin büyüme sürecinde karşılaşabileceği tehditleri önceden tespit etmek amacıyla, özellikle mevsimsel geçişlerde artış gösteren zararlı ve hastalıklara karşı çevre dostu ve etkili yöntemlerle müdahalede bulunuluyor. Yapılan kontroller sonucunda tespit edilen riskli alanlarda ilaçlama ve diğer koruyucu uygulamalar titizlikle gerçekleştiriliyor. Çalışmalar hem kent estetiğini koruma hem de sürdürülebilir yeşil alan yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Alanya Belediyesi’nin çevreye duyarlı yaklaşımlar doğrultusunda, yeşil alanlarda sağlıklı bitki örtüsünün devamlılığını sağlamak için çalışmalarını aralıksız olarak devam edeceği belirtildi.