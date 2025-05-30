Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sahasında karşılaşacağı Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı.

Trendyol Süper Lig’in 38. ve son haftasında sahasında Sivasspor ile mücadele edecek olan Alanyaspor, bugün gerçekleştirdiği antrenman ile maçın hazırlıklarını tamamladı. Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira yönetimindeki antrenman ısınma çalışması ile başladı. Daha sonra top kapma çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Antalya temsilcisi, ligin kapanış maçında yarın saat 19.00’da Sivasspor ile karşı karşıya gelecek.