Antalya’da Gazipaşa ilçe Tarım Müdürü Ramazan Bat, Beyobası Mahallesi’nde meydana gelen hortum sonrası 50 üreticiye ait yaklaşık 100-120 dekar alanda hasar oluştuğunu belirtti. Bat, ekiplerin sahada hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Gazipaşa’da dün akşam saatlerinde meydana gelen hortum, büyük çapta maddi zarara yol açtı. Şiddetli rüzgârla birlikte etkili olan hortumun yol açtığı tahribat, sabah saatlerinde net şekilde ortaya çıktı. Gazi ve Beyobası mahallelerinde etkili olan hortum, çok sayıda evin çatısını uçururken, seraları da yerle bir etti. Hortumun etkisiyle birçok ağaç devrilirken, bazı yollar kısa süreli ulaşıma kapandı. Olay sırasında büyük korku yaşayan vatandaşlar, hortum anını cep telefonlarıyla kaydederken, çatısı uçan evlere ait görüntüler de kameralara anbean yansıdı.

"50 üreticiye ait yaklaşık 100-120 dekar alanda hasar oluştu"

Özellikle örtü altı tarım alanlarında ciddi zarar oluştuğunu ve bölgede hasar tespit çalışmalarının gün boyunca devam ettiğini dile getiren Gazipaşa ilçe Tarım Müdürü Ramazan Bat, "Dün akşam saatlerinde Gazipaşa’nın Beyobası Mahallesi’nde hortum afeti meydana geldi. Olaydan sonra bölgeye gelip ön tespitlere başladık. Bugün öğlene kadar tespitlerimizi aşağı yukarı tamamladık. Yaklaşık şu ana kadar 50 üreticimizde 100-120 dekar alanda hasar meydana geldi. İlçe Tarım Müdürlüğümüzün teknik personelleri çalışmalarına devam ediyor" ifadelerini kullandı. Hortumdan etkilenen üreticilerden biri de yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Dün akşam saatlerinde dışarıdan bir uğultu duydum. Pencereden baktığımda naylonların ve toz bulutlarının havada uçuştuğunu gördüm. Bir çatının uçtuğunu fark ettim. O esnada her şey birbirine girdi zaten. Seraların zarar gördüğüne, camların kırıldığına şahit olduk. Zarar çok büyük. Zaten çiftçiler zor geçiniyordu, şimdi tamamen mahvolduk. Sadece biz değil, bu bölgedeki herkes etkilendi. Devletimizin gerekli yardımları yapmasını bekliyoruz."