Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen,’Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ adlı söyleşi ile 14. Kocaeli Kitap Fuarı’na konuk olduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve bu yıl 14’üncü kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı söyleşi ve etkinlikleri ile devam ediyor. Çok sayıda etkinliğin düzenlendiği Fuar’da, yazarlar ve okuyucuları bir araya geliyor. Bu kapsamda Selim Sırrı Paşa Salonu’nda düzenlenen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli adlı söyleşide Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen, yeni eğitim modelini anlattı.

ZAMANA VE İHTİYACA GÖRE YENİLEMELER YAPILDI

Tarihsel süreç içerisinde Türkiye’nin eğitim modelindeki değişimleri aktaran Akmanşen, “Zamana göre ihtiyaca göre yenilemeler yapılmış. Dünyadaki ve ülkemizdeki yenilikler çerçevesinde düzenlemeler hayata geçirilmiş. Alanında uzman ekipler yeni maarif modeli için çalıştı. Ve ortaya böyle bir model ortaya kondu” dedi.

YENİ MODELİN TEMEL YAKLAŞIMLARI

Aşırı program yükünün sadeleştirileceğini söyleyen Akmanşen, yüzde 35 oranında sadeleşmenin ise gerçekleştirildiğini anlattı. Yeni modelin temel yaklaşımlarını aktaran Akmanşen, “Hayatın toplumsal açıdan herkes için daha güvenli ve müreffeh kılınması modelin temel yaklaşımlarından birisi. Yeni maarif modeli, öğrencilerin inanç, kimlik ya da sosyoekonomik durumları nedeniyle dezavantajlı olmadığı bir öğrenci süreci tasarlamaktadır. Eğitim anlayışımızın somut tezahürleri olan öğretim programları, insanın bütün yönleriyle gelişimini esas almaktadır” şeklinde konuştu.

OKURLARIYLA BİRARAYA GELDİLER

Öte yandan aynı salonda “Çocuklara Oyunlu Dramalar” adlı söyleşisinde Yalvaç Ural ve “İslam’ın Rengi” adlı söyleşisinde Jenny Molendik Divleli okurlarıyla bir araya geldi.