Mersin’in Akdeniz ilçesinde caddeye dökülen tekstil atıkları ve kıyafet yığınları, belediye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede temizlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, olay, Hal Mahallesi 157. Cadde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişiler tarafından dökülen tekstil atıkları, çevre kirliliğine neden oldu. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kepçe yardımıyla atıkları kamyonlara yükleyerek bertaraf etti.

7 gün 24 saat esasına göre çalışan belediye ekiplerinin, ilçenin 65 mahallesinde her gün tonlarca çöp, moloz, mobilya ve çeşitli atıkları toplayarak çevre ve halk sağlığını korumak için yoğun mesai yürüttüğü belirtildi.

Akdeniz Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Salih Arı, şu ifadeleri kullandı: "Daha temiz, sağlıklı ve yaşanabilir bir Akdeniz için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Ancak bazı duyarsız kişilerin gelişi güzel şekilde atık ve kıyafetleri cadde veya sokaklara bırakması, hem çevre kirliliğine hem de halk sağlığı açısından olumsuzluklara neden oluyor. Bu tür davranışların önüne geçebilmek için ekiplerimiz hem temizlik çalışmalarını sürdürüyor hem de denetimleri artırıyor."