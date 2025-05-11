Muğla’nın Datça ilçesinde geleneksel hale gelen etkinlik çerçevesinde Akdeniz’den alınan ve testilerle taşınan deniz suyu, bu yıl 24. kez Ege Denizi ile buluşacak.

Ege ile Akdeniz’in birleşme noktası olan Muğla’nın Datça ilçesinde su testilerine doldurulan ve Akdeniz’den Ege’ye sembolik olarak taşınan deniz suyu, Ege Denizi’ne dökülecek. Datça Çevre ve Turizm Derneği’nin (DAÇEV) girişimi, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi’nin katkıları ile her yıl düzenlenen geleneksel Akdeniz’den Ege’ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü’nün bu yıl 24.’sü gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’nda toplanılmasının ardından başlayan törende Ege Denizi’ne götürülmek üzere Çatalmağara önünden Datça testilerine Akdeniz suyu dolduruldu. Datça Kaymakamı Murat Atıcı ve Düzenleme Komitesi tarafından testilere doldurulan Akdeniz’in suyu, belirlenen güzergah üzerinden Gökova körfezi kıyısındaki Gereme koyunda bulunan Katıyalı mevkisine ulaştırmak üzere davul zurna eşliğinde yola çıkarıldı. Testilere doldurulan sular, yürüyüşün ikinci etabı olan Gereme koyu Katıyalı mevkisinde Ege Denizi’ne dökülecek.

"İnşallah çocuklarımız torunlarımız devam ettirir"

Törenin açılışında kısa bir konuşma yapan Datça Kaymakamı Murat Atıcı, etkinlikten duyduğu heyecanı da dile getirerek, "Ege ile Akdeniz’in buluşma yeri olan Datça’mızda bugün farklı bir etkinlik yapıyoruz. Tabi yıllardır süregelen ve geleneksel hale gelmiş olan testiyle Akdeniz’den çektiğimiz suyu yürüyerek Ege Denizi’ne dökmeye götürüyoruz. Yarım saat içerisinde Akdeniz ile Ege’nin sularını buluşturabiliyoruz. Çok büyük bir teveccüh var, genelde bunu bahar aylarında yapıyoruz. Geleneksel hale geldi hatta bunun tarih öncesinde de 700-800 yıl önce yapıldığından bahsedilen yazıtların olduğu söyleniyor. İnşallah bahar, huzur getirir" dedi.