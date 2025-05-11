Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 950 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde şehirde uyuşturucu madde ticareti yapan ve ’torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. ekiplerce düzenlenen operasyonlarda; M.A., M.K., A.İ.V., H.B. ve E.Ü. yakalanarak gözaltına alındı. Narkotik arama köpeği ’ETA’ ile yapılan aramalarda ise; 3 parça halinde toplam 950,20 gram uyuşturucu madde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şahıslardan; M.A., M.K., A.İ.V. ile E.Ü. ’Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak’ suçundan tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Uyuşturucu ve uyarıcı madde satıcılarına karşı yürüttüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.