Akdeniz Belediyesi tarafından ilçe genelinde ulaşım konforunun artırılması amacıyla yürütülen yol yapım ve bakım çalışmaları kapsamında Mesudiye Mahallesi'nde sıcak asfalt serimine başlandı.

Akdeniz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mesudiye Mahallesi 5120 Sokak'ta yaklaşık 400 metre uzunluğundaki yolun sıcak asfaltla yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalarla yolun daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Beşikci çalışmaları yerinde inceledi

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Mesudiye Mahallesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Sahada görev yapan personelle de bir araya gelen Beşikci, ilçe genelinde yol çalışmalarının ihtiyaç ve öncelikler doğrultusunda sürdürüldüğünü belirtti.

Merkez ve kırsal mahallelerde farklı uygulamalarla yol altyapısının iyileştirildiğini kaydeden Beşikci, çalışmaların belirli bölgelerle sınırlı kalmadan ilçe genelinde devam edeceğini ifade etti.

'Çalışmalarımız aralıksız devam edecek'

Yaz döneminde üç ayrı ekip halinde sahada yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Beşikci, 'Yaz boyunca üç gruba ayrılan ekiplerimiz çalışmalarını sürdürdü ve bu çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Merkezde de Mesudiye Mahallemizde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Akdeniz Belediyesi olarak sıcak asfalt, sathi kaplama, yama ve kaldırım çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz' dedi.

Akdeniz Belediyesi ekiplerinin kent merkezindeki mahallelerde sıcak asfalt ve kaldırım çalışmalarına, kırsal mahallelerde ise sathi kaplama uygulamalarına devam ettiği bildirildi. Yol çalışmalarının mahallelerin ihtiyaçları ve mevcut yol durumları dikkate alınarak hazırlanan program kapsamında sürdürüleceği kaydedildi.