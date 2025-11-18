Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi, uygun hava koşullarının da etkisiyle merkez ve kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan sokaklarda kaldırım, kilit taşı, karo, bordür ve yağmur oluğu yenileme çalışmalarına hız verdi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hazırlanan plan ve program doğrultusunda uzak-yakın ayrımı yapmadan eksikliği bulunan her mahallede çalışmaları sürdürüyor. Personel, araç ve ekipman gücünü artıran ekipler, hem ilçe genelinin çehresini yeniliyor hem de vatandaşların günlük yaşamda karşılaştığı ulaşım sorunlarını ortadan kaldırıyor.

Kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelere de hizmet götüren ekipler; Bahçe, İhsaniye, Güneş, Nusratiye, Kiremithane, Müfide İlhan, Yeni Mahalle, Şevket Sümer ve Kulak mahallelerinin birçok sokağında yenileme çalışmalarını tamamladı. Ayrıca Tırmıl Sanayi Sitesinin bazı sokaklarında da eksikler giderildi. Gereksinim duyulan bölgelerde kasis yapımı ve duba montajı da devam ediyor.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener, ilçenin çehresini değiştiren çalışmaların merkez-kırsal ayrımı yapılmaksızın kesintisiz şekilde sürdürüleceğini vurguladı.