Mersin’in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler, hazırladıkları faaliyet programı kapsamında ilçe genelinde yer alan ve vatandaşların dinlenmek, temiz nefes almak ve aileleriyle piknik yapmak için uğradığı park, bahçe ve yeşil alanlara yönelik bakım, onarım ve yenileme hizmetlerini aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler, ilçeye bağlı mahallelerdeki park ve yeşil alanlarda çim kesimi, budama ve temizlik çalışmaları gerçekleştirdi. Ayrıca oyun grupları yenilendi, aydınlatma sorunu giderildi, yeni çöp bidonları yerleştirildi

Karaduvar Mahallesi Sardalye Park ve Şehitlik Parkı, Üç Ocak Mahallesi İnci Park ve Şevket Sümer Mahallesi Hatice Uluğ Parkı’nın aydınlatma sorununu da gideren ekipler; Dikilitaş Mahallesi Parkında zarar gören oyun gruplarını tadilattan geçirdi, büyük araç veya benzeri vasıtaların girişini önlemek amacıyla parkın uygun yerlerine bariyer monte etti.

Ayrıca Yaşar Kemal Parkı, Ahmet Kaya Parkı, 23 Nisan Parkı, Yeni Mahalle Zafer Parkı ile Gündoğdu Mahallesi parkında zarar gören oyun ve spor gruplarını yenileyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri; kimi parklarda da salıncaklar, kaydırak ve spor gruplarının tamirinin, yanı sıra Zeytinli Bahçe Caddesi üzerinde bulunan yeşil alandaki çöp bidonlarını yeniledi.

Diğer yandan Akdeniz Belediyesi merkez hizmet binası önündeki toprak alana mevsimlik çiçek dikimi yapan ekipler, burada yer alan süs havuzunun temizliğini de gerçekleştirdi. Yine farklı mahallelerde bulunan park ve kamu kurumlarının bahçesinde yer alan oturma ve piknik grupları da ekipler eliyle tadilattan geçirilip yenilendi. Kürkçü Mahallesi’nde yer alan halı saha yanındaki toprak alanda çiçek ekimi öncesi çapalama işlemini bitiren ekipler, Camili Mahallesi’nde de cami ve sokak aralarında ot biçme ve temizlik çalışmasını tamamladı.