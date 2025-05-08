Fatih Belediyesi, İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Gönüllü Turizm Elçileri" projesinin 15. dönemi için başvuruları almaya başladı.

Fatih Belediyesi, İstanbul Ticaret Odası işbirliğiyle İstanbul’un tarihi ve kültürel mirasını dünyaya tanıtmak amacıyla başlattığı "Gönüllü Turizm Elçileri" projesinin 15. dönemi için başvuruları almaya başladı. Proje, 16-30 yaş arası gençlere hem İstanbul’u tanıtma hem de kişisel gelişim fırsatı sunuyor. Katılımcılar, Ayasofya, Sultanahmet, Eminönü, Beyazıt, Divanyolu ve Gülhane gibi kentin simge noktalarında görev alacak. "Ask Me" yazılı tişörtleriyle turistlere rehberlik edecek gönüllüler; İngilizce, İspanyolca, Almanca, Arapça, Fransızca, Farsça, Korece, Japonca, Çince, İtalyanca ve Rusça gibi çeşitli dillerde bilgi verecek.

Programa katılmak isteyen gençler, yazılı ve sözlü mülakatlarla belirlenecek. Görev süresi sonunda tüm katılımcılara resmi sertifika verilecek. Bu belge, gençlerin kariyer yolculuklarında güçlü bir referans olacak. Başvurular, Fatih Belediyesi’nin resmi internet sitesi üzerinden alınacak.

"Gençlerimiz, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtma fırsatı buluyor"

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, projeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Gönüllü Turizm Elçileri projesiyle gençlerimiz, İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini dünyaya tanıtma fırsatı buluyor. Bu süreçte hem sosyal sorumluluk bilinci kazanıyorlar hem de kişisel gelişimlerine katkı sağlıyorlar. İstanbul, onların desteğiyle daha bilinçli ve güler yüzlü bir turizm hizmetine kavuşuyor" dedi.