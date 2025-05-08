Gümüşhane’de 3-9 Mayıs Karayolu Trafik Haftası kapsamında Gümüşhane Valisi Ayın Baruş’un da katılımıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

Şehit Polis Cengiz Erkan Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda düzenlenen Karayolu Trafik Haftası etkinliklerine Vali Baruş’un yanı sıra Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral, kamu kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.

Düzenlenen etkinlikte Vali Baruş ilk olarak Gümüşhane’de faaliyet gösteren Off-Road ve motosiklet kulüplerinin stantlarını gezdi.

Off-Road araçları ve motosikletler hakkında bilgi alan Vali Baruş ve beraberindeki heyet daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından açılan bilgilendirme stantlarını ziyaret etti.

Bu yıl ‘Bir Kural, Bir Ömür’ mottosu ile kutlanan hafta kapsamında daha sonra tören programına geçildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Vali Baruş tarafından haftanın önemine yönelik konuşma gerçekleştirildi.

"Direksiyon başına geçmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor"

Trafikte sürücülerin sadece kendi güvenliklerinden değil diğer sürücü ve yayaların da güvenliğinden sorumlu olduğunun altını çizen Vali Baruş, "Trafik güvenliği o kadar önemli ki aracınıza binip yola çıktığınız zaman sadece kendi güvenliğinizi değil, sizinle birlikte araçta seyahat eden yakınlarınızın, arkadaşlarınızın güvenliğini, sadece onların güvenliğini de değil, trafikte seyreden diğer yaya ve araçlar içerisinde bulunan insanların güvenliğini de düşünmek zorunda olduğunuz bir konu. Dolayısıyla direksiyon başına geçmek büyük bir sorumluluk gerektiriyor. Bu sorumluluğu yerine getirmezsek sonuçlarının ne olduğunu yakın çevremizden, şahit olduğumuz olaylardan biliyoruz. Her yıl binlerce vatandaşımız ya trafik kazalarının olduğu olay yerinde ya da hastanelerde hayatını kaybediyor. Birçok vatandaşımız da vücudunda kalıcı hasarlar olacak şekilde yaralanıyor. Ve ülkemiz için çok ciddi maddi kayıplar oluşuyor. Ailelerimiz için çok ciddi maddi kayıplar oluşuyor. Ve sonuçta hepimiz üzülüyoruz. Bu anlamda Karayolları Trafik Güvenliği Haftası trafik güvenliğinin önemine dikkat çekmek açısından önemli bir zaman dilimi. Bu noktada özellikle çocuklarımızla gençlerimizle trafik güvenliği bilincini oluşturmak için de çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Vali Baruş’un konuşmasının ardından İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekiplerinde başarı gösteren personellere başarı belgeleri takdim edildi.

Programa katılan anaokulu öğrencilerinin akülü araç sürerek trafik kurallarını öğrendiği etkinlik alkol gözlüğü etkinliğinin ardından son buldu.