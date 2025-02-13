Geçtiğimiz hafta Akdeniz Belediyesi tarafından düzenlenen muhtarlar toplantısında, Gazi Mahalle Muhtarı’nın dile getirdiği şikayetler doğrultusunda, Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Zeyit ŞENER'in talimatıyla harekete geçen zabıta ekipleri, Huzurkent Gazi Mahallesi'nde bulunan OSB Köprülü Kavşağı altında tespit edilen çevre sorununa müdahale etti.

Halk sağlığını tehdit eden, çevreye kötü koku yayan ve sineklerin çoğalmasına neden olan hayvancılık faaliyetleri tespit edildi. Akdeniz Zabıta ekipleri, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde bölgeyi boşaltarak temizlik çalışmalarını gerçekleştirdi ve çevre kirliliğine neden olan kişiler hakkında gerekli kanuni işlem uyguladı.

Akdeniz’de çevre ve görüntü kirliliğine yol açan mezbelelik görünümündeki yerlere ve işgallere izin verilmeyeceğini belirten Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan V. Zeyit ŞENER verdiği bilgide; “Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta ilçemizdeki mahalle muhtarlarıyla bir toplantı gerçekleştirerek şikayetlerini ve taleplerini dinlemiştik. Muhtarlarımız tarafından dile getirilen talep ve şikayetleri, belediye olanakları doğrultusunda öncelikli hale getirerek çözüme kavuşturuyoruz. Bu toplantıda söz alan Gazi Mahalle Muhtarımızın OSB köprüsü altında hayvancılık yapılarak işgal edildiği, çevreye kötü koku ve sinek yayıldığı şikayeti üzerine Zabıta Müdürlüğümüze talimat vererek bölgedeki işgale son verdik. Belediyemiz, halk sağlığını ve çevre düzenini koruma konusundaki kararlılığını bir kez daha göstererek, benzer ihlallere karşı sıfır tolerans politikasını sürdürmektedir. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve temiz bir çevrede yaşamaları için çalışmalarımız aralıksız devam edecektir. ” dedi.

Mahalle sakinleri, şikayetlerinin kısa sürede çözüme kavuşturulmasından, bölgenin temizlenmesi ve işgalin son bulması dolayı memnuniyetlerini bildirerek Akdeniz Belediyesi’ne teşekkür ettiler.