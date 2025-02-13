Yemiş otu, kanserle mücadelede güçlü bir destek sunarken, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Zengin antioksidanlar ve besleyici bileşenlerle dolu bu doğal şifa kaynağı, sağlıklı yaşam için vazgeçilmez bir bitki olarak öne çıkıyor.

Bilim insanları, halk arasında semizotu olarak da bilinen yemiş otunun sağlık üzerindeki olumlu etkilerini gözler önüne serdi. Bitkilerin Profesörü olarak tanınan Prof. Dr. Aysun Bay’ın araştırmalarına göre, bu bitkinin içerdiği zengin antioksidanlar ve besleyici bileşenler, bağışıklık sistemini güçlendirmesinin yanı sıra kansere karşı da koruyucu rol oynayabilir.

Kanserle mücadelede güçlü bir destek

Yapılan bilimsel çalışmalar, yemiş otunun içerdiği polisakkaritler ve flavonoidlerin serbest radikalleri nötralize ederek hücresel oksidatif stresi azalttığını ortaya koydu. Bu durumun kanser hücrelerinin büyümesini baskılayabilir ve bağışıklık sistemini güçlendirerek vücudu hastalıklara karşı daha dirençli hale getirebileceğini belirten Prof. Dr. Bay, özellikle prostat, kolon ve meme kanseri üzerinde olumlu etkileri olduğu belirtilen yemiş otunun, doğal bir koruyucu olarak beslenme rutinine eklenmesini öneriyor.

Biyoteknoloji alanında yeni fırsatlar

Araştırmalarda öne çıkan bir diğer önemli konu ise yemiş otunun genetik mühendisliğinde kullanım potansiyeli. İçeriğinde bulunan polisakkaritlerin, plazmid teknolojisinde doğal bir taşıyıcı olarak kullanılabileceğinin öngörüldüğünü ifade eden Bay, bu buluşun, biyoteknoloji ve gen terapisi alanında yeni araştırmaların da önünü açabileceğini söyledi.

Günlük hayatta kullanımı

Besin değeri yüksek olan yemiş otunun, çeşitli şekillerde tüketilebileceğini ifade eden Prof. Dr. Bay, bitkinin salatalarda, çorbalarda veya yoğurt ile karıştırılarak yenilebileceği gibi, kurutulmuş yapraklarının da demlenerek çay olarak tüketilebileceğini belirtti. Prof. Dr. Bay, ayrıca bitkinin cilt sağlığı üzerinde yatıştırıcı ve anti-enflamatuar etkiler gösterdiği için kozmetik ürünlerde de kullanılmaya başlanabileceğini söyledi.

Uzmanlardan öneri: Sağlık için doğru kullanım şart

Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, yemiş otunun doğal bir sağlık kaynağı olduğunu vurgularken, özellikle kronik hastalığı olan bireylerin tıbbi amaçlı kullanım öncesinde mutlaka bir sağlık uzmanına danışmaları gerektiğinin altını çiziyor. Bilimsel çalışmalar ışığında yemiş otu, sağlıklı bir yaşam için doğanın sunduğu güçlü bitkiler arasında yerini alıyor.